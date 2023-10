Furti a Sanremo, Vallecrosia e Bordighera: dopo alcuni mesi di indagine c'è un arrestato

Un 20enne di Asti è stato arrestato per alcuni furti commessi a Sanremo, Vallecrosia e Bordighera nel mese di luglio. I carabinieri di Sanremo hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Imperia.



L’arrestato già ben noto alle forze dell’ordine, nella notte dell’11 luglio, coadiuvato da un altro 18enne sempre di Asti che fungeva da palo, si era arrampicato dal muro posteriore di un edificio di via Vittorio Emanuele a Sanremo per introdursi in un appartamento. Nell'abitazione, al primo piano della pazzina, il 20enne ha portato via il portafogli di un turista americano, con all'interno ben 900 euro, oltre ad uno smartphone, documenti e diverse carte di credito.



Qualche giorno più tardi, l’arrestato, questa volta coadiuvato dal fratello anche lui appena 18enne, ha forzato una finestrella che dà accesso al vano bar di uno stabilimento balneare di Vallecrosia asportando circa €150 dal fondo della cassa. Come se non bastasse il 20enne si è poi recato sul lungomare Argentina di Bordighera per introdursi nel padiglione dedicato ai giochi automatici dove ha asportato il cambiamonete a colonna che sfortunatamente per gli indagati, era vuoto.



Il giovane arrestato, dopo le formalità di rito, è stato associato alla casa circondariale di Sanremo. Per gli altri due coinvolti è stato imposto l’obbligo di dimora in un comune della Provincia di Asti, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa del processo.