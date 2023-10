Bordighera: è scomparso da martedì, la moglie lancia appello per ritrovarlo

Da alcuni giorni a Bordighera non si hanno più notizie di Rocco Pellizzeri detto Roccaldo. Il 76enne è scomparso da martedì. È stata la moglie Barbara Veneziano Pellizzeri a lanciare l'appello anche sui social network per trovare informazioni e riuscire a rintracciare il marito 76enne uscito di casa e mai più tornato.



Le ultime informazioni ricevute dalla donna, dicono che Rocco Pellizzeri sarebbe stato visto mercoledì a Bordighera e il giorno seguente a Ventimiglia. Nel frattempo è stata presentata denuncia per la scomparsa ai carabinieri del comando bordigotto.



"Mio marito ha 76 anni, è alto 1,86, ha una corporatura robusta, veste jeans blu, giacca blu e ha anche un borsello blu. È conosciuto da molte persone in zona. Abitiamo a Bordighera centro. Ha il telefono scarico e non chiama. Soffre di depressione e probabilmente per orgoglio non si fa vedere. Va aiutato. Non riceviamo più segnalazioni. Aiutatemi a trovarlo" - è l'appello di Barbara Veneziano Pellizzeri.