Il forte vento, che nella giornata odierna si sta abbattendo sulla nostra provincia, causa disagi a Ventimiglia. La raffica intensa ha, infatti, strappato e fatto volare via i tendoni del mercato coperto che danno su via Aprosio mettendo in pericolo l'incolumità dei passanti che transitavano sull'area pedonale.

Sul posto sono così intervenuti i vigili del fuoco e la polizia per mettere in sicurezza l'area.

Per consentire l'intervento è stata chiusa momentaneamente la pedonale di via Aprosio.