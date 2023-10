Sanremo: incendio in carcere appiccato da detenuti, SAPPE "Sempre più difficile lavorare così"

"Denunciamo il ripetersi di eventi critici presso il carcere di Sanremo, oramai divenuto teatro dì problematiche sempre più evidenti”.



Impietoso il giudizio di Donato Capece, segretario generale del SAPPE di fronte all'episodio di cronaca consumatosi nella casa circondariale di Valle Armea. Due detenuti sudamericani hanno dato fuoco al materasso e alle suppellettili della propria cella. Immediati i soccorsi del personale di polizia penitenziaria per spegnare l’incendio, con maschere antigas, estintori ed idranti.



"Una serata da dimenticare, di fuoco e di rabbia. Ancora un grave fatto violento all’interno delle carceri liguri, segnatamente nella struttura detentiva di Valle Armea a Sanremo, che avrebbe potuto avere tragiche conseguenze se l’intervento degli Agenti di Polizia Penitenziaria non fosse stato tempestivo e provvidenziale" - rincara Vincenzo Tristaino, segretario regionale per la Liguria del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria.



"Tutti i giorni i poliziotti penitenziari devono fare i conti con le criticità e le problematiche che rendono sempre più difficoltoso lavorare nella prima linea delle sezioni delle detentive delle carceri, per adulti e minori. - aggiunge poi Capece - Mi riferisco alla necessità di nuove assunzioni nel Corpo di polizia penitenziaria, corsi di formazione e aggiornamento professionale, nuovi strumenti di operatività come il taser, kit anti-aggressioni, guanti antitaglio, telecamere portatili, promessi da mesi ma di cui non c’è traccia alcuna in periferia”.