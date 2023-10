Sanremo: due detenuti incendiano la cella, nube tossica in un piano e 16 reclusi salvati dagli agenti

Nuovo grave fatto all’interno del carcere di Sanremo. Ieri sera due detenuti sudamericani con probabili problemi psichiatrici, hanno improvvisamente dato fuoco alla cella, bruciando materassi e lenzuola, sprigionando una nube tossica che ha invaso immediatamente l’intero piano.

La conferma arriva da Fabio Pagani, segretario regionale della UilPa. Gli agenti della Polizia penitenziaria sono intervenuti, mettendo in salvo 16 detenuti, evacuando il piano. “Ancora una volta – evidenzia Pagani - grazie alla professionalità della Polizia penitenziaria, si è evitata una strage. I detenuti sono stati messi in salvo”.

Lo stesso manifesta la crescente preoccupazione per il clima di tensione che si avverte negli istituti penitenziari e soprattutto a Sanremo: “La situazione complessiva nelle carceri è drammatica e di natura emergenziale a Sanremo con 287 detenuti su una capienza di 220. Sempre ieri, altri tre detenuti sono arrivati da Torino. Reclusi che, a loro volta, non di rado vengono trasferiti da un carcere all’altro, come fossero un pacco postale, solo nel vano tentativo di alleviare le tensioni e le incompatibilità che si generano. Questa mattina Sanremo è a ‘tappo’ ed è a rischio la sicurezza dell’istituto, una bomba ad orologeria con 287 detenuti presenti”.