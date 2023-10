Sanremo: auto e scooter sfrecciano davanti alla scuola di San Giacomo, le famiglie chiedono aiuto al Comune

Se da un lato non si può contare sul senso civico degli automobilisti, dall’altro si può chiedere legittimamente aiuto al Comune e alle forze dell’ordine per rimediare a una situazione si potenziale pericolo. Il grido d’aiuto arriva dalle famiglie che portano i loro bambini alla scuola primaria di San Giacomo dove, secondo quanto testimoniato, le auto sfrecciano anche all’ora dell’entrate e dell’uscita degli alunni. Una situazione pericolosa che certamente non può essere affidata ai soli ‘nonni vigile’ che sì svolgono un prezioso lavoro nell’aiutare l’attraversamento, ma certo non possono esercitare il lavoro di chi, invece, deve controllare il flusso del traffico.

L’iter per l’installazione dei dossi (molto richiesti dalle famiglie) non è semplice e deve seguire le norme spesso stringenti del Codice della Strada, mentre più semplice sarà il controllo della Polizia Locale che, interpellata dalla nostra redazione, ha annunciato maggiore presenza negli orari maggiormente delicati. La carenza di personale in divisa è cosa nota ma, nonostante le difficoltà, pare che sarà garantita una maggiore presenza per evitare situazioni di pericolo.