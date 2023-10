Bordighera: commemorazione dei defunti, fino a giovedì divieto di sosta in via Al Camposanto

Visto il probabile afflusso straordinario in occasione delle giornate di commemorazione dei defunti, dalle 8 di oggi alle 17 di giovedì prossimo sarà istituito il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata in via Al Camposanto a Bordighera.

Questo per permettere l’incrocio dei veicoli in alcuni tratti, opportunamente indicati, di via Al Camposanto, tra l’intersezione di via Arziglia e l’intersezione con via Bernora, nonché nella diramazione verso mare riferito al tratto sottostante il ponte di via Arziglia. Sarà ammessa la sosta negli spazi adiacenti il cimitero lato nord e nei pressi del campo sportivo, esclusivamente per coloro in visita al cimitero, fino a esaurimento parcheggi.

Gli agenti di Polizia Locale provvederanno alla chiusura con apposita segnaletica alla saturazione dei posti auto o per qualsiasi motivo connesso alla viabilità.