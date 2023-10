Nel fine settimana torna la Festa d'Autunno a Villa Faraldi

Si svolgerà a Villa Faraldi, sabato 28 e domenica 29 ottobre, la prima edizione della "Festa d'Autunno”, un ricco programma di iniziative dedicate al territorio comunale, alle sue bellezze storiche e artistiche. Saranno due giorni di eventi realizzati in collaborazione con la neo nata Pro Loco dei Faraldi, l’Associazione Culturale Alchimea, Nora Studio, e la partecipazione della cittadinanza.

L’evento sarà occasione per inaugurare le nuove bacheche illustrative e la carta degli itinerari escursionistici “I Sentieri di Pietra” – La Via dei Gumbi – progetto realizzato nell’ambito del Patto del Turismo, finalizzato agli interventi di sistemazione e messa in sicurezza dei percorsi pedonali, all'interno del comprensorio comunale.

Il progetto nasce dall'idea di realizzare, attraverso il recupero e ripristino di mulattiere (antiche vie di comunicazione realizzate per consentire il passaggio delle carovane di muli o di altre bestie da soma), un percorso escursionistico volto al turismo lento e sostenibile, una filosofia che pone l’attenzione sui dettagli nel pieno rispetto dell’ambiente, un itinerario che conduce alla scoperta del territorio, della storia e delle tradizioni, delle bellezze artistiche e architettoniche, delle curiosità e delle peculiarità che contraddistinguono i paesi dei Faraldi: un'idea d'identità che ha origini nell’antica Valle Steria, immersa nel verde della macchia mediterranea del Golfo Dianese, luogo ideale per gli amanti dell’outdoor.

“Ringrazio il sindaco Stefano Damonte e gli amministratori locali per l’invito, la neonata Pro Loco dei Faraldi, l’Associazione Culturale Alchimea, Nora Studio e tutti coloro che hanno lavorato all’evento - dice il vice presidente della Regione Liguria con delega al Marketing Territoriale Alessandro Piana – per aver messo in luce il mondo dell’outdoor e dell’escursionistica in questa “Festa d’Autunno” così attesa. Troviamo qui un grande esempio di tutto quanto vi possa essere di interesse e attrattivo per il turista appassionato alla natura, allo sport, alla tradizione e alla cultura. Valorizzare oggi l’itinerario di questa Valle e le bacheche espositive assume una particolare importanza. Progetti come questi confermano una vivacità di idee e una visione di sviluppo del territorio indispensabili per sostenere la biodiversità e la stessa economia della Liguria contribuendo al mantenimento delle attività tradizionali e delle bellezze paesaggistiche”.

Il programma:

SABATO 28 - Villa Faraldi

Ore 14.30 - Camminata "Tra Santi e Oratori", accompagnati dalla guida GTA Daniela Lantero che ci condurrà lungo uno degli itinerari della nuova rete escursionistica “I Sentieri di Pietra”, alla scoperta del territorio e delle sue delle bellezze architettoniche.

Ritrovo presso i giardini del Palazzo Comunale.

Per info ed iscrizioni 347 9384694 – 333 7037443

Partecipazione gratuita.

Ore 16.30 - “I Sentieri di Pietra” – La Via dei Gumbi. Inaugurazione delle nuove bacheche illustrative e della carta degli itinerari escursionistici. Ritrovo e rinfresco presso la biblioteca del Centro Culturale Fritz Röed.

Ore 17.30 - "Note d'autunno" - Suggestivo concerto del Gruppo Cameristico Alchimea in occasione della “Festa d’Autunno”. L’ensemble andrà in scena nella Chiesa di San Lorenzo, situata nel cuore del Borgo dell’Arte di Villa Faraldi.

In programma, oltre al brano composto da Sara Terzano per celebrare le recenti Giornate Europee del Patrimonio, musiche scelte per creare un viaggio dal Barocco alla contemporaneità tra gli spartiti di Casa Savoia e le antiche canzoni piemontesi magistralmente raccolte da Leone Sinigaglia con un sorprendente finale omaggio ad Ennio Morricone e ai suoi percorsi fantastici attraverso la Musica da Film. Il repertorio abbraccia anche delicate canzoni del periodo barocco e un’intensa aria di Giacomo Puccini alternate a danze popolari francesi e spagnole. Dato che il concerto è nell’ambito dei festeggiamenti autunnali del celebre borgo ligure adagiato tra gli ulivi ed il mare, non potevano mancare pagine dedicate all’Autunno da “Le Quattro Stagioni” di Antonio Vivaldi e brani caratterizzati dalla tavolozza cromatica dell’impressionismo francese.

Concerto realizzato nell’ambito del PNRR M1C3 “Attrattività dei Borghi Storici” del Ministero della Cultura finanziato dall’Unione Europea - con il Patrocinio del Comune di Villa Faraldi.

DOMENICA 29 - Deglio Faraldi – Piazza della Chiesa

Ore 14.30 - Castagnata a cura della Proloco dei Faraldi, dove non mancheranno le tipiche frittelle di mele, dolci e bevande per tutti.

"Creiamo una zucca per Halloween insieme". Nora e il laboratorio per bambini.

Si potrà partecipare alla decorazione e all’intaglio delle zucche, guidati dalla sapiente mano di Eleonora, e realizzare un bellissimo oggetto decorativo per la festa di Halloween.

Ci saranno delle bellissime zucche da decorare, fino ad esaurimento scorta, ma si consiglia comunque di portare da casa la propria, per essere sicuri di poter partecipare insieme al laboratorio.

Ore 15.00 - "Quelli là" Concerto del duo acustico Mauro Vero e Pietro Piovanello.

Il repertorio spaziera' nel cantautorato italiano, eseguendo brani di F. De Andrè,

Dalla, De Gregori, Pino Daniele, Baglioni, Vasco Rossi, Ligabue, Conte e altri. Non mancheranno brani del repertorio genovese e della scuola genovese (Paoli, Lauzi, Fossati) in versione “live” acustica.

Ingresso gratuito.

A farci compagnia, ci saranno Alice e i suoi Pony, che resteranno con noi per tutto il pomeriggio, per la felicità dei più piccoli.

Per info:

Comune di Villa Faraldi

Tel. 0183 41025 – Cell. 333 7037443

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/comunedivillafaraldi/?locale=it_IT