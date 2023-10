Vallecrosia, don Rito lancia un appello per trovare l'automobilista pirata (Foto)

L'automobile di una volontaria della Caritas, parcheggiata sulla strada davanti alla chiesa di San Rocco a Vallecrosia, viene tamponata ma il responsabile fugge: il parroco di San Rocco, don Rito, lancia così un appello social per cercare il colpevole.

"E' un appello per giustizia" - dice don Rito - "Questa mattina tra le 9 e le 10 circa una volontaria della Caritas, in servizio, ha parcheggiato la sua macchina, una vettura Kia Picanto color argento, su via San Rocco, davanti all'ingresso della chiesa di San Rocco e mentre stava raccogliendo i vestiti da donare, qualcuno, che stava andando in direzione Bordighera, ha colpito la sua auto al lato sinistro posteriore".

"Ho chiesto, perciò, sui social se qualcuno avesse visto l'accaduto per aiutare a trovare il responsabile, che probabilmente era di fretta, affinché si faccia carico del danno. Speriamo di poter ritrovare questa persona per insegnare che chi rompe paga" - sottolinea don Rito - "Il fatto è stato segnalato anche al comando della polizia locale".