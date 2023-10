Sanremo: ex di piazza Bresca solidale con gli attuali residenti "E' una rottura di... timpani!"

Da un ex residente, che ora vive a Londra, arriva la solidarietà e la simpatia per gli abitanti di piazza Bresca a Sanremo. Arriva da Sergio Latorraca che, per tanti anni ha vissuto nella piazzetta ora diventata della movida:

“Frequento la piazza dal lontano 1957 anno in cui arrivai a Sanremo (chi si ricorda del ristorante Tabu' del mio grande amico Piero?). Ormai vivo a Londra ma ritorno un paio di mesi all’anno sulla scena della mia gioventù e rimango un assiduo frequentatore della piazza. Il sottofondo musicale, come dice il giovane amico Raffaele dello storico Nicò, è piacevole, ma il volume della musica troppo alto di certi locali, dico io, è invece molto spiacevole anche solo per qualche ora di aperitivo o cena. Si possono comprendere le ‘necessità turistiche’, ma le autorità locali non avrebbero potuto negoziare il tutto dall'inizio delle lamentele? Per quelli che vivono nella piazza deve essere una grande rottura di… timpani!”