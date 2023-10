Morte di Moussa Balde al Cpr di Torino: la Procura piemontese chiede tre rinvii a giudizio

Sono stati chiesti tre rinvii a giudizio, dalla procura di Torino per la morte di Moussa Balde, il 23enne originario della Guinea, suicidatosi nel maggio del 2021, all’interno del cpr piemontese e che, qualche tempo prima era stato picchiato a Ventimiglia.

Le richieste, per omicidio colposo, riguardano la direttrice ed il medico della struttura mentre, per un ispettore, sono quelle di falso ideologico e favoreggiamento. E’ stata invece chiesta l'archiviazione per il dirigente dell'Ufficio Immigrazione e per due agenti.