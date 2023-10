Ventimiglia: dal Ministero 5 milioni per tutti i comuni di confine interessati da flussi migratori

Sono in arrivo dal Ministero dell’interno 5 Milioni di euro complessivi per i comuni di confine con altri Paesi europei, e i comuni costieri, interessati dai flussi migratori. A beneficiarne vi sarà anche il Comune di Ventimiglia, come annunciato ieri dal Sindaco, Flavio Di Muro.

“Ringrazio il Governo ed in particolare il Ministro dell'interno Matteo Piantedosi per l'approvazione, a seguito della sua recente visita, di una nuova ed importante misura di cui il nostro Comune beneficerà – dichiara in merito il Sindaco Di Muro - Il decreto cosiddetto "Anticipi" (D.L. 18 Ottobre 2023 n.145) ha previsto, infatti, che in favore dei comuni di confine con altri Paesi europei e dei comuni costieri, interessati dai flussi migratori, sia riconosciuto un contributo straordinario per l'anno 2023 con una dotazione complessivamente pari a 5 milioni di euro.

"Le somme, che saranno successivamente distribuite ai comuni sulla base di un decreto del Ministero dell'interno, in corso di approvazione, serviranno a fronteggiare le spese sostenute in relazione al fenomeno migratorio, quali pulizia e interventi anti bivacchi. - conclude Di Muro - Questo contributo dimostra che quanto affermato durante la campagna elettorale in merito alla filiera politico – istituzionale che si è venuta a creare tra Comune di Ventimiglia, Provincia di Imperia, Regione Liguria e Governo nazionale sta dando i suoi frutti".