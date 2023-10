Soldano: un milione di euro per lavori di sicurezza al rio Verbone, il sindaco "Al riparo da frane e inondazioni"

Al riparo da inondazioni e frane con quasi un milione di euro. L’amministrazione comunale del paesino della Val Nervia sta avviando le gare d’appalto per 900 mila euro mirate alla realizzazione della sicurezza del rio Verbone.

“Tre anni fa – spiega il sindaco Isio Cassini – abbiamo subito un’esondazione del rio che non si ripeterà con i ‘pettini’ realizzati nell’alveo che trattengono massi e tronchi. Adesso, grazie al contributo assegnato da Regione Liguria e Protezione Civile, metteremo in sicurezza il solettone al centro del paese che ospita anche i parcheggi”. Un lavoro importante, quindi, anche sotto l’aspetto strutturale che dovrebbe evitare anche le conseguenze di eventuali frane.

Il settore, invece, che gode di una certa tranquillità è quello idrico. “Abbiamo la fortuna di disporre delle falde del Nervia – evidenzia ancora il sindaco – e, per questo non abbiamo sofferto di particolari problemi in questi ultimi mesi di siccità”.

Ma il Comune deve far fronte anche ad altre emergenze: “Lo scorso 27 agosto c’è stata l’esplosione di una casa con un morto, feriti, cinque famiglie sfollate – ricorda Cassini – e, a margine, la piazza del paese chiusa mentre la provinciale 59 è deviata. Attualmente il Comune, con il proprio bilancio, garantisce una sistemazione a quelle famiglie che non hanno più una casa: alcune hanno avuto ospitalità da parenti, altre sono temporaneamente in un agriturismo e per loro dovremo trovare una sistemazione duratura”.