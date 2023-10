Camporosso avrà il consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze (Foto)

"Resterà in carica due anni, un biennio sarà quello del Capo e un biennio quello di Camporosso Mare. I ragazzi saranno supportati dai genitori, dagli insegnanti, dalla scuola e dall’amministrazione comunale. I consiglieri saranno i ragazzi delle classi quarte e quinte, il sindaco e gli assessori, invece, saranno sempre quelli di quarta in modo tale che possano portare avanti e a termine i lavori del biennio. I consigli comunali si svolgeranno a scuola ma gli studenti saranno invitati a partecipare anche ai consigli comunali degli adulti. Il Ccrr si riunirà durante l’orario scolastico. Sindaco, assessori e consiglieri non saranno remunerati, lo faranno gratuitamente" - ha sottolineato l'assessore - "Il consiglio comunale si occuperà di molti temi, come ambiente, legalità, sport, tempo libero e sociale. Tutti i ragazzi che partecipano al consiglio si relazioneranno con gli assessori che poi porteranno le loro proposte al consiglio comunale degli adulti. Il Ccrr parteciperà alle attività, alle manifestazioni e agli eventi importanti per la città. Ci sarà sempre una rappresentanza del Ccrr a ogni importante appuntamento della città".