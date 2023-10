Sanremo: congresso del PD, entrano nel partito Antonelli e Artusi. Verso la conferma della candidatura Fellegara

Passaggio di consegne, anche se in assenza del nuovo segretario per impegni personali, per la segreteria del Partito Democratico di Sanremo. Alla Federazione Operaia il Pd si è riunito a congresso per eleggere i nuovi dirigenti del Circolo e dell'Unione di Sanremo e sono scelti i nuovi segretari di Circolo e dell'Unione di Sanremo.

Nel pomeriggio hanno fatto capolino, oltre ai visi storici del partito, anche Francesca Antonelli e Lucia Artusi, esponenti (a questo punto ex) di ‘Sanremo Attiva’, componente civica che fino ad oggi ha sostenuto l’attuale Amministrazione. Da oggi fanno parte ufficialmente del PD.

Nel direttivo, oltre al segretario Gianni Salesi, sono stati eletti: Matteo Andracco, Lucia Artusi, Dario Biamonti, Liliana Di Falco, Piero Cademartori, Maria Guglielmi, Lucia Lombardi, Anna Russo, Maurizio Caridi, Piero Gonella, Andrea Gorlero, Elvira Serafini, Antonella Squillace, Emanuela Valentino, Giuseppe Monticone e Marco Torre.

Il circolo ‘Sanremo’ sarà guidato dal neo segretario Francesca Antonelli, insieme a Luciano Alberti, Monica Bersanetti, Federico Almerighi, Morena Giraldo, Annarita Cadoni, Luigia Necco, Roberto Barbaruolo, Marco Cassini, Laura Occhialini, Alessandra Pozzato, Sandro Cum, Giuseppina Romeo Umberto Germinale e Claudio Vaniglia.

Questo il commenti di Maurizio Caridi su quanto fatto finora nel PD: “Il nostro è un partito che oggi si presenta unito e, per me, è un successo personale visto che due anni fa siamo partiti in un momento più difficile. Oggi lascio la segreteria di un partito molto più unito che vuole essere protagonista nell’area di centrosinistra alle prossime elezioni”. Come vede Fulvio Fellegara candidato a Sindaco: “Molto bene, una figura che ci rappresenta anche se saranno gli organi eletti oggi a prendere una decisione”.

Domanda secca anche a Cristian Quesada per Fellegara candidato a sindaco: “E’ una scelta che dovranno prendere qui a Sanremo e non sono io a dover dire se sarà lui. Sicuramente ha svolto molto bene il ruolo da segretario della Cgil. Dobbiamo non sottovalutare l’elemento delle primarie, visto che siamo un partito veramente democratico e dobbiamo rappresentare più pezzi possibile di città. Dobbiamo diventare competitivi e, anche se ci sono due forze che tentato di giocarsi il governo della città, ma ci siamo anche noi”.