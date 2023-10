Sanremo: agente della Municipale aggredito fuori da un bar, esplode tre colpi di pistola in aria in via Galilei

Sarà tutta da verificare, per i Carabinieri di Sanremo, la vicenda che, questo pomeriggio intorno alle 17, ha visto due protagonisti, poco fuori un bar di via Galilei a Sanremo e dove, uno dei due ha sparato tre colpi in aria con la pistola d'ordinanza.

Secondo le testimonianze raccolte sul posto, sembra che un agente della municipale che stava per prendere servizio, sia stato aggredito da un noto pregiudicato. L'agente, che è stato picchiato, ha sparato tre colpi di pistola in aria per cercare di sedare la furia del pregiudicato. Sul posto sono prontamente accorsi i Carabinieri, che hanno fermato i due contendenti.

Fortunatamente non si registrano feriti ma i due sono, in questo momento, ascoltati dai militari di corso Inglesi, ai quali dovranno spiegare l’accaduto. Un fatto, quello avvenuto in un tranquillo pomeriggio di ottobre in via Galilei, che ha scosso non poco i residenti ed ha messo paura ai clienti del bar.