Sanremo: carcere di Valle Armea a 'tappo', negli ultimi giorni nuovi episodi di violenza dai detenuti

Altri 7 detenuti, solo ieri nel carcere di Valle Armea a Sanremo, che portano la popolazione all’interno del penitenziario a 285, rispetto alla capienza massima di 223.

Proprio per questo scatta l’allarme della Uil Penitenziari: “Non resta da fare altro, di questo passo, che lasciarli nei corridoi”. Lo ha detto il segretario regionale del sindacato, Fabio Pagani, che aggiunge: “Il personale di Polizia Penitenziaria è stremato, costretto a fare doppi turni per fronteggiare eventi critici. Proprio ieri, un detenuto tunisino proveniente da Cuneo dopo aver dato fuoco alla cella (per l’ennesima volta) è stato traportato in psichiatria. Rientrato, si è provocato tagli su tutto il corpo con una lametta, Altri due detenuti se le sono date di santa ragione (molto probabilmente in stato di ubriachezza). Intervenuto il personale per dividerli, questi si sono scagliati contro gli agenti, ferendone uno al volto e l’altro alla mano”.

“Occorre fermare questa carneficina – prosegue Pagani - e mettere in sicurezza le carceri mediante un decreto-legge che, con procedure d’urgenza e al di là delle fantasiose e difficilmente praticabili idee del Guardasigilli, si occupi di deflazionare la densità detentiva, prevedere immediate assunzioni straordinarie di agenti (mancano 18mila unità a livello nazionale), potenziare gli equipaggiamenti e le strumentazioni e dare impulso a una riorganizzazione complessiva dell’intero apparato d’esecuzione penale, a cominciare da quello inframurario”.

“A Sanremo – termina Pagani – la Polizia penitenziaria rischia tutti giorni la pelle e un Provveditore che già per ben due volte ha rinviato incontro con le organizzazioni Sindacali, ovvero i rappresentanti dei lavoratori. Chiederemo un incontro con il Prefetto, perché in Valle Armea il personale rischia quotidianamente la vita”.