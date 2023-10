Albero cade sulla strada per Perinaldo: sindaco e operai al lavoro per far rientrare a casa le famiglie (Foto)

Un albero cade per il forte vento sulla strada tra San Romolo e Perinaldo: residenti bloccati e nessuno che può intervenire. Alla fine si fanno carico dell’intervento il Sindaco Francesco Guglielmi e due operai comunali del piccolo centro.

E’ accaduto ieri sera, nell’ambito di uno dei tanti crolli di piante registrati al termine della perturbazione che ha portato tra i 50 e i 200 millimetri di pioggia sulla nostra provincia. Un bilancio tutto sommato positivo, se si evocano situazioni di non molti anni fa ma che, nella serata di ieri, stava tenendo fuori casa alcuni residenti della zona, rimasti bloccati in strada.

Erano le 20 quando, una donna che risiede nella zona, si trova la strada sbarrata dall’albero caduto. Che fare? Prova a chiamare le forze dell’ordine ma non ci sono pattuglie disponibili. Nel frattempo altri arrivano e trovano la strada bloccata. Alla fine il tentativo disperato con il Sindaco di Perinaldo che, con due operai comunali arriva e libera la sede stradale.

“Non possiamo far altro che ringraziarli – ci hanno detto – perché senza di loro avremmo dovuto far ritorno sulla costa e cercarci una sistemazione. Sono stati dei veri e propri ‘angeli’ e non possiamo far altro che ringraziarli pubblicamente”.