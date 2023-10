Stop ai Tir sulla Statale 28: il premio nazionale 'Difesa dei Consumatori 2025' al sindaco di Pornassio

“Premio Difesa dei Consumatori 2025, per il suo impegno nella sicurezza”: è quanto al vaglio dell’associazione nazionale, da conferire al Sindaco di Pornassio, Vittorio Adolfo.

La conferma arriva dal presidente nazionale, Alessio Ghisolfi, che a nome dell’associazione di consumatori, ha espresso il suo plauso per le sue iniziative per la sicurezza delle settimane scorse, in relazione al passaggio dei Tir sulla Statale 28. “E’ veramente ora – dice Ghisolfi - che gli interessi economici non pongano a repentaglio la sicurezza di famiglie e minori e la politica deve prenderne atto. E’ importante andare avanti sulla linea da lei intrapresa in quanto le autorità provinciali, regionali e di pubblica sicurezza governativa competenti, debbono essere edotte della estrema pericolosità di quanto accade sulle strade”.

“Nella denegata ipotesi di un disastro stradale – prosegue Ghisolfi – c’ comunque una diretta responsabilità da parte di chi, anziché sostenere l’impegno per la sicurezza della amministrazione per i cittadini di ben due regioni, la ostacola”. Tra i premiati delle edizioni passate, il giornalista Rai Massimiliano Ossini, la Presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati ed il campione del mondo Alessandro Del Piero.