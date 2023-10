Trattamento delle ciste

Quando si parla di trattamento delle cisti intanto in realtà se ne dovrebbe parlare appurare perché ci sono tante situazioni differenti, e ci sono cisti di diverse l'una dall'altra, e quindi non si può fare un'analisi troppo semplicistica.

Un esempio abbastanza diffuso di ciste è quella sebacea che ha fortunatamente una natura benigna ed è una neoformazione sottocutanea che spesso esplode, e si crea per l’occlusione di una ghiandola sebacea.

La crescita della cisti di cui stiamo parlando fortunatamente è abbastanza lenta e in ogni caso ogni persona ha una situazione specifica per quanto riguarda la dimensione di queste lesioni, e quindi non è facile parlare di diametro della stessa anche se un dermatologo ci direbbe che la media è 5/6 cm.

Prima facevamo riferimento all'occlusione della ghiandola sebacea dimenticando di specificare una possibile origine che può essere un graffio o una patologia come l'acne o una ferita chirurgica o un trauma nella zona dove si è lentamente sviluppata.

Poi ci sono fattori che potremmo definire di secondo livello che non sono decisivi ma contribuiscono a questo e parliamo di stress o di abuso di alcool o l'utilizzo di alcuni cosmetici troppo aggressivi, e sono solo degli esempi naturalmente.

Esistono anche in realtà delle cisti sebacee molto grandi e a quel punto la persona a parte che si preoccupa e quindi giustamente va subito dal dermatologo, anche perché percepisce una sensazione di pressione che non è gradevole, a parte il fatto che una cisti sebacea così enorme dal punto di vista estetico non è il massimo.

Spesso come sintomi a parte vedere una crescita lenta ma progressiva ma poi ci si accorge di un rigonfiamento, e la situazione poi peggiora quando la persona Inizia a toccare quella ciste spremendola con la fuoriuscita all'esterno del contenuto che non risolve nulla, e anzi amplifica il rischio di un'infezione che diventerebbe un pericolo da non sottovalutare.

In realtà come vedremo meglio nella seconda parte il segreto è andare subito a parlare con degli specialisti e saranno loro a fare una diagnosi e a capire il trattamento più consono alla situazione.

Sono solo gli specialisti che possono capire il trattamento adeguato a una cisti specifica

Come dicevamo nella prima parte e come abbiamo ribadito nel titolo di questa seconda è fondamentale una prima diagnosi grazie ad una visita specialistica da parte del dermatologo che appunto potrà s

Nella migliore delle ipotesi se la situazione non è compromessa si può pensare a delle creme cortisoniche o antibiotiche, però se la ciste è cresciuta troppo, e quindi bisogna intervenire anche per quanto riguarda l'aspetto estetico bisognerà asportarla chirurgicamente, oppure intervenire con il laser se fosse possibile.

In genere si fisserà un giorno per questo piccolo intervento che verrà eseguito in anestesia locale con piccola incisione e di sicuro non ci saranno complicazioni particolari, e comunque basteranno degli antibiotici per poi andare a farsi curare la ferita, e a togliere i punti della suturazione dopo qualche giorno.