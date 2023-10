Sanremo: grosso ramo crolla nei giardinetti delle scuole del borgo, intervento della Polizia Locale

Un grosso ramo è caduto a terra nei giardinetti delle scuole del borgo. Per fortuna, l'ordinanza di chiusura delle scuole ha evitato ben altre conseguenze. Al momento del distacco non c'era nessuno nel parco e non sono stati danneggiati neanche i giochi all'interno.



L'area interessata dal crollo è stata chiusa dalla polizia locale. Gli agenti oltre alla messa in sicurezza hanno proceduto a segnalare la situazione di potenziale pericolo agli uffici in modo che quanto prima possa essere rimosso il ramo caduto e venga controllata anche la pianta soprastante.