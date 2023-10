Sanremo: presentato il nuovo numero della rivista "The Mellophonium"

È stato presentato in anteprima ieri alla conferenza stampa di mezzogiorno nella sede del Club Tenco il numero 48 della rivista di cultura musicale “The Mellophonium”. A parlarne davanti ad un folto pubblico di addetti ai lavoro è stato il fondatore-editore Freddy Colt introdotto dai presentatori Antonio Silva e Steven Forti.



Domani, sabato 21, è prevista invece la presentazione ufficiale nella sede del Centro Stan Kenton, la Mediateca della Pigna “Valerio Venturi” al civico 12 di Piazza del Capitolo. Alle ore 16,30 si terrà infatti il primo degli “Incontri in Mediateca” d’autunno con la partecipazione di Romano Lupi, direttore responsabile del Mellophonium e del collaboratore e Accademico della Pigna Gerson Maceri. Il titolo di questo numero è “Calvinian Rhapsody”, dal momento che è dedicato quasi interamente al rapporto tra Italo Calvino, di cui si è celebrato il centenario della nascita solo pochi giorni fa, e la musica.



Si parla di canzone d’autore, e l’uscita nella settimana del “Tenco” non è certo casuale, perché Calvino è stato a suo modo un “precursore” dei cantautori avendo aderito negli anni Cinquanta al movimento torinese dei “Cantacronache”. Ma sulle pagine del periodico viene lasciato molto spazio anche alla collaborazione artistica con il grande compositore imperiese Luciano Berio, di cui ricorre invece il ventennale della morte. Una folta schiera di redattori ha lavorato a questo interessante numero: i musicologi Roberto Iovino e Ines Aliprandi, i critici letterari Fabio Barricalla, Gerson Maceri e Marco Innocenti, la biografa Daniela Cassini, il cantautore-scrittore Alessandro Bellati, il musicista Freddy Colt, il giornalista Marco Scolesi, l’etnomusicologo Silvio Ripamonti, che si è occupato del ricordo di Otello Profazio, mentre Danijel Radisic presenta ai lettori italiani il cantautore serbo Balasevic che con Calvino condivide per le sue canzoni tematiche di antimilitarismo. La rivista è impreziosita da documenti, foto storiche e pregevoli scatti dei fotografi sanremesi Alfredo Moreschi e Lello Carriere.



Nel Mellophonium c’è spazio anche per i giovani: vengono infatti pubblicate le ultime due recensioni finaliste al Concorso di giornalismo scolastico Premio “Valerio Venturi”, a firma degli studenti imperiesi Monica Pastorino e Filippo Tedeschi.Dove trovare il Mellophonium? Principalmente durante la presentazione di domani e presso la sede del Club Tenco (fino ad esaurimento scorte!).Gli Incontri in Mediateca, ad ingresso libero, proseguiranno a cadenza mensile a novembre e dicembre.