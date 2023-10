Valli Arroscia e Impero unite per difendere il diritto dei cittadini al 'medico di famiglia'

Pur non avendo competenza diretta su un tema assegnato per legge alle Asl 1 e alla Regione gli amministratori comunali, interpretando il disagio dei loro cittadini e facendo seguito alle iniziativa già intraprese, hanno condiviso una linea comune su questa grave problematica.

È necessario, preso atto delle soluzioni temporanee adottate da Asl 1, che quest'ultima e l'ente Regione condividano con il territorio le migliori soluzioni a medio lungo termine. I sindaci non si sottraggono al confronto e offrono agli enti pubblici competenti la loro disponibilità a contribuire ad individuare soluzioni immediate e una 'visione' in prospettiva futura.

In quest'ottica è stato chiesto un incontro con il Presidente Toti e l'assessore Gratarola certi che il grido d'allarme di un territorio bello quanto fragile venga ascoltato anche su un tema, il diritto alla salute, che è prioritario, per tutti.