Sanremo: sopralluogo dell'Amministrazione comunale alla scuola di San Bartolomeo

Questa mattina l’assessore ai lavori pubblici Massimo Donzella ha effettuato un sopralluogo, alla presenza dell’ing. Danilo Burastero, dirigente del settore, e dell’arch. Giulia Barone e Simona Germinale, nella scuola San Bartolomeo per verificare lo stato dei luoghi e incontrare la direttrice scolastica, gli insegnanti e i rappresentanti di classe.

“Il sopralluogo si è reso necessario – precisa l’ing. Burastero – a seguito della segnalazione pervenuta direttamente dalla direttrice dell’istituto. La situazione era già attenzionata attraverso l’ufficio tecnico nonché il personale scolastico. Ultimamente lo stato delle crepe ha richiesto ulteriori apposite verifiche da parte di tecnici esterni”.

Evidenzia l’assessore Donzella: “In un’ottica di particolare attenzione verso i piccoli alunni, è stata predisposta apposita ordinanza dal dirigente affinché gli stessi vengano trasferiti nella scuola di San Giacomo per il tempo necessario ai controlli. I tecnici, infatti, devono procedere alle indagini del caso che, ovviamente, non possono essere svolte alla presenza dei bambini per ragioni di inquinamento derivante dalle polveri e di inquinamento acustico. Con la speranza che le verifiche possano terminare nel più breve tempo possibile e che, come indicato nella relazione tecnica, “non si rilevino nell’immediato dei rischi in merito alla sicurezza statica dell’edificio”, si confida che ciò non sia causa di particolari disagi. Ringraziamo quindi sin d’ora le famiglie per la collaborazione”.