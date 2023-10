Sanremo: mercoledì prossimo torna il Consiglio comunale, in discussione il deposito della Rt in corso Cavallotti

E’ stato convocato, per mercoledì prossimo alle 16.30, il Consiglio comunale di Sanremo. Verranno prima trattate le interpellanze ed interrogazioni nel cosiddetto ‘Question Time’.

Il consiglio vero e proprio inizierà alle 17.30 con il seguente ordine del giorno: l’approvazione del documento unico di programmazione 2024-2026, l’approvazione del regolamento per gli interventi nel tessuto urbano storico, l’aggiornamento del Puc, finalizzato all'adozione di un regolamento per la pianificazione le antenne di diffusione radiotelevisiva e telefonia mobile.

Quindi è previsto l’assenso al programma delle alienazioni e valorizzazioni, con l’adozione della variante al Puc, in relazione al deposito della Riviera Trasporti di corso cavallotti. Quindi la modifica di destinazione d'uso dei locali di Villa Ormond, con la relativa revoca dell’assegnazione all'istituto internazionale di Diritto Umanitario. Prevista la discussione di una convenzione con Arte Imperia, per l'affidamento della gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica del comune. Sarà la volta dell’approvazione di un progetto per l’utilizzo comunale delle aree demaniali marittime e il riconoscimento di un debito fuori bilancio, per i lavori di somma urgenza per la rimozione di un eucaliptus, crollato in area privata in via Torquato Tasso e il contestuale abbattimento di due stipiti di palma per salvaguardare la pubblica e privata incolumità. Sempre per lavori di somma urgenza, prevista la fornitura e posa in opera di impalcature provvisorie a protezione di via del Popolo nella Pigna.