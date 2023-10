Cgil Imperia: Tiziano Tomatis è il nuovo segretario generale della Camera del Lavoro (video)

Tiziano Tomatis è il nuovo Segretario Generale della Camera del Lavoro di Imperia. Tomatis prende il posto di Fulvio Fellegara che ha raggiunto il termine del mandato. L’elezione di Tomatis è avvenuta nell’ambito dell’Assemblea Generale alla presenza del Segretario Cgil Liguria Maurizio Calà.

Nel 1989, dopo il diploma infermieristico, Tomatis entra in sanità presso la Asl 58 di Cuneo. Dopo un breve trasferimento a Reggio Emilia, rientra nell’imperiese dove presta servizio con la qualifica di coordinatore infermieristico della dialisi.

Presto si iscrive al sindacato, diventa delegato della Funzione Pubblica Cgil e nel 2000 arriva il primo distacco in categoria. Il secondo distacco sindacale arriva nel 2008 quando ritorna nella categoria del pubblico impiego della Cgil in qualità di funzionario. Insieme al pubblico impiego, gli vengono attribuite le responsabilità in Filctem e in Slc. E’ in questi anni che frequenta un master in diritto del lavoro presso l’Università di Parma al quale fa seguire diversi corsi di approfondimento sulla contrattazione organizzati dalla Cgil nazionale.

Nel 2012 fa il pieno di voti nelle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie nel pubblico impiego in provincia di Imperia risultando il primo eletto in provincia e sotto la sua guida la Fp Cgil ottiene 11 seggi raggiungendo un risultato storico che per la prima volta fa diventare la Fp Cgil primo sindacato in sanità. Tra le vertenze che hanno impegnato maggiormente la categoria in questi anni, quella della esternalizzazione di Casa Serena a Sanremo e, tra quelle in essere, la vertenza contro la privatizzazione della sanità nell’imperiese.

Oggi alle cariche di Segretario generale Fp Cgil e Slc Cgil di Imperia affianca quella di Segretario Generale della Camera del Lavoro “Sono profondamente onorato per questo incarico che cercherò di portare avanti al meglio grazie alle competenze che ho sviluppato in questi anni e soprattutto grazie alla squadra di compagne e compagne sulle quali sono certo di poter contare – ha commentato Tomatis a margine della sua elezione – le sfide che abbiamo davanti sono tante e impegnative dalla sanità alle condizioni materiali di lavoratori e pensionati, dal diritto dei migranti ad essere trattati come esseri umani. La Camera del lavoro ha sempre fatto la sua parte e intendo continuare il lavoro impostato in questi anni”.

Tomatis prende il posto di Fulvio Fellegara che ha raggiunto il termine del proprio mandato e al quale è andato il ringraziamento di tutta la Cgil di Imperia e della Liguria per il suo impegno e per la sua attività che in questi anni ha rappresentato per l’Organizzazione un punto fermo sul quale poter sempre contare.