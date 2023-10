Bordighera: Tavolo del Turismo, Ingenito “Andamento positivo nonostante la flessione dell'estate”

Si è riunito a Palazzo Garnier il Tavolo del Turismo di Bordighera. “L'incontro si è aperto con il punto sui dati dei primi nove mesi dell'anno - spiega il sindaco Vittorio Ingenito - che evidenziano un andamento positivo nonostante una leggera flessione nel corso dei mesi estivi, come in tutta la provincia”. “A seguire - aggiunge il primo cittadino - in un clima di fattiva collaborazione, associazioni di categoria e amministrazione hanno avviato la valutazione di alcuni progetti negli ambiti outdoor e cultura, direttrici di sviluppo individuate dal Piano Strategico del Turismo. È stata inoltre approfondita la partecipazione alle fiere di settore durante l'anno che sta per chiudersi: gli ottimi riscontri avuti sono il presupposto per proseguire l'esperienza nel 2024 secondo il calendario che il Tavolo definirà. La prossima riunione è prevista a novembre, per dare seguito al lavoro di pianificazione avviato”.