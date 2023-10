Falso medico al 'Saint Charles': Gvm "Noi estranei alla gestione del Ppi, Enrica Massone aveva già collaborato con Asl 1"

“Siamo totalmente estranei alla attuale gestione del Punto di Primo Intervento e, se venissimo nuovamente chiamati in causa sulle responsabilità gestionali, non potremo che rinviare il tutto al vaglio della Autorità Giudiziaria in ragione dell’evidente pregiudizio che reca alla reputazione della nostra società”. Interviene in questo modo la ‘Ospedale Saint Charles GVM Care & Research Srl’ società che, dal prossimo 1° gennaio prenderà in carico l’intera gestione del nosocomio di Bordighera, a seguito delle molte notizie rimbalzate nelle ultime ore per il falso medico all’interno del Ppi.

“La gestione del Punto di Primo Intervento di Bordighera – precisa la Gvm - è attualmente in capo ad Asl 1 Imperiese e verrà assunta da noi non prima del prossimo 1° gennaio. Allo stato attuale, che corrisponde al cosiddetto ‘periodo transitorio’ (previsto dall’articolo 16 della Convenzione) la nostra società è tenuta unicamente a realizzare le opere strutturali, impiantistiche e di allestimento tecnologico propedeutiche a intraprendere l’attività sanitaria, che le sarà affidata solo al termine del medesimo periodo transitorio”.

“In questa fase – prosegue la Gvm - l’Asl 1 Imperiese, per esigenze di natura giuridico-contrattuale, ha necessità di sopperire direttamente attraverso soggetti terzi, mediante conferimento di incarichi a società, anche cooperative, per dare continuità ai servizi di primo intervento pur mantenendo la diretta gestione dei servizi stessi. Come Gvm ci siamo adoperati, nel rispetto della Convenzione, per consentire l’esercizio da parte della Asl stessa della copertura del Punto di Primo Intervento, attraverso l’individuazione della società IgeaSalute Srl, la quale garantisce il possesso dei necessari requisiti professionali del personale da adibire alle attività richieste”.

Secondo Gvm, quindi Asl 1 Imperiese ha agito correttamente, in quanto responsabile della gestione del Punto di Primo Intervento, nel dar corso all’esposto affinchè venga accertata l’eventuale responsabilità, disciplinare e penale, in capo al professionista: “Dai primi riscontri – termina - aveva autocertificato il possesso dei titoli. Trattasi, peraltro, di un professionista che aveva già collaborato con la Asl 1 Imperiese”.