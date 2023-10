Scatterà il divieto di sosta, con rimozione forzata a tutti i veicoli, al numero 429 in via Vittorio Emanuele II a Bordighera, dal 23 ottobre al 22 dicembre, visto che l'area sarà adibita allo scarico merci di materiali utili per i lavori all'hotel Rosalia.

Lo stabilisce un'ordinanza temporanea, emessa dalla polizia locale, per disciplinare la circolazione stradale, tenuto conto delle particolari caratteristiche strutturali della strada.

I contravventori saranno puniti a norma di legge.