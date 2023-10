Arriva il maltempo sulla nostra provincia: allerta gialla da mezzanotte, venerdì ulteriore peggioramento

Come era prevedibile e come annunciato questa mattina dal nostro giornale, domani sarà allerta ‘gialla’ sulla nostra provincia (da mezzanotte alle 15) mentre si innalza il livello sulle altre zone della Liguria (arancione, ovvero il più alto per i temporali), a partire dalle 21 di stasera.

Intanto da Arpal viene confermato che, il tempo fortemente perturbato, proseguirà anche nella giornata di venerdì con criticità al suolo che verrà valutata nel dettaglio con i modelli di domani. Sotto le previsioni nel dettaglio.

OGGI: graduale aumento dell'instabiltà nel corso della giornata. Da sera alta probabilità di temporali forti, organizzati e persistenti su CE e parte orientale di B, bassa probabilità di temporali forti su A. I fenomeni saranno caratterizzati da intensità fino a molto forte su C, fino a forte su BE; le cumulate saranno significative su BCE. Venti di intensità fino a forte settentrionali su AB, meridionali su C.

DOMANI: permangono condizioni di instabilità con alta probabilità di temporali forti, organizzati e persistenti su BCE, forti o organizzati su A, bassa probabilità di temporali forti su D. I fenomeni saranno caratterizzati da intensità fino a molto forte su C, fino a forte su BE, moderata su A; le cumulate saranno elevate su CE, significative su ABD. Venti di intensità fino a burrasca settentrionali su B, meridionali su C; forti settentrionali su A.

VENERDI’: nuova fase di marcata instabilità per il transito di un sistema frontale. Fenomeni diffusi anche a carattere di temporale con alta probabilità di temporali forti o organizzati su tutte le aree. Precipitazioni con intensità fino a forte e cumulate elevate su ACE. Ventilazione in aumento fino a burrasca forte su tutte le zone, raffiche superiori a 100 km/h in particolare sui rilievi. Moto ondoso in aumento fino a molto agitato con mareggiate anche intense da sud ovest su tutte le coste (periodo fino a 9 secondi).

E’ molto probabile che domani arrivi una nuova allerta per la giornata di venerdì, giorno per il quale le previsioni sono peggiorative rispetto a domani. In particolare, tra la serata di oggi e quella di venerdì vengono annunciati, mediamente, circa 110/120 millimetri di pioggia in totale. Come sempre sarà importante capire quelle che saranno le cosiddette ‘cumulate’, ovvero la quantità di pioggia in un determinato (e limitato) lasso di tempo, che potrebbe portare danni al territorio.