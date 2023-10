Santo Stefano al Mare: Pallini: “Grazie al progetto delle panchine dipinte valorizzate le eccellenze del borgo"

E’ quasi terminato il progetto delle panchine dipinte di Santo Stefano al Mare, un filo conduttore che dal borgo conduce al porto, in cui vengono rappresentate le eccellenze del paese.

“Non solo elementi artistici, che decorano una passeggiata suggestiva, ma il racconto delle peculiarità del nostro Comune. Un progetto che si va inserire in quello più ampio del brand 4.0: Santo Stefano al Mare, un borgo, tante vacanze” commenta il Sindaco Marcello Pallini.

Prosegue il vicesindaco Donato Piccirilli: "Nelle singole panchine sono state rappresentate le eccellenze ed i valori del nostro borgo: dal centro storico, ricco di storia e tradizioni, alla nostra anima green, con la Posidonia e il suo processo di riciclo, alla pista ciclopedonale, infrastruttura fondamentale per l’attrattività turistica e per incentivare la mobilità sostenibile, il nostro splendido mare, una ricchezza per Santo Stefano al Mare e per la sua economia. Si prosegue con un messaggio che ci sta molto a cuore, un nuovo simbolo contro la violenza alle donne, proprio in corrispondenza della panchina che abbiamo inaugurato nel 2021. Infine, il racconto della ricchezza dei nostri fondali, con la rappresentazione delle anfore del relitto romano.”



Conclude il Sindaco Pallini: "Voglio ringraziare l’artista Omar Peruzzi per le opere che ha realizzato e l’Architetto Mariano Zampino, Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici di Santo Stefano al Mare che ha concertato con l’artista le creatività da realizzare lungo il percorso”.