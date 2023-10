Ventimiglia: crocifissi in Comune, il PD commenta ricordando le parole di Don Ciotti

"Laicità, giustizia sociale e attenzione verso gli ultimi sono e restano, per noi, valori non negoziabili".

È il commento del Partito Democratico di Ventimiglia in merito al ripristino dei crocifissi all'interno degli uffici comunali della città di confine, per disposizione del sindaco Flavio Di Muro. "Risolto il grave problema dell'arredamento degli spazi comunali, invitiamo il Sindaco a riflettere su ciò che - senza scomodare i Vangeli - la nostra Costituzione gli impone di fare" - aggiungono i Dem.



"Potrebbero aiutarlo, in questo senso, le parole pronunciate da Don Luigi Ciotti: I crocifissi da difendere, quelli veri, non sono quelli appesi ai muri delle scuole. Sono altri. Sono uomini e donne che fanno fatica. Che non ce la fanno e muoiono di stenti. È verso di loro che non possiamo e non dobbiamo restare indifferenti. È verso di loro che dobbiamo concentrare i nostri sforzi'".