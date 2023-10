Ventimiglia: tre tunisini arrestati dalla Polizia di Frontiera, verranno subito rimpatriati

Un arresto di dietro l’altro nella mattina di ieri per la Polizia di Frontiera di Ventimiglia, diretta dal Vice Questore Aggiunto dr Martino Giorgio Santacroce.

Sono stati fermati, in differenti momenti tre cittadini tunisini, in Italia senza fissa dimora, di età compresa tra i 27 e i 33 anni. Sono stati sottoposti ad accurate verifiche che hanno permesso ai Poliziotti di risalire alla loro identità e scoprire che ognuno di loro era già stato destinatario di provvedimento di respingimento coattivo verso la Tunisia, emesso dalla Questura di Trapani ed eseguito con volo charter dalla frontiera di Palermo.

Sono scattate le manette e attivate contestualmente le procedure per l’espulsione e sono stati condannati e accompagnati al Cpr di Caltanissetta per la successiva espulsione coattiva in Tunisia.