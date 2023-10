Ventimiglia: nelle prossime ore verrà eseguita l'autopsia sul corpo di Thomas Manna morto in un incidente

Verrà eseguita nei prossimi giorni in Francia l’autopsia sul corpo di Thomas Manna, il giovane chef di Ventimiglia, morto domenica scorsa a Roquebrune mentre viaggiava sulla moto, insieme alla fidanzata Siria Miceli di 23 anni.

La famiglia si è affidata all’avvocato Marco Bosio che, in queste ore sta facendo le valutazioni su come sia avvenuto l’incidente ed ha confermato di voler affidare una serie di perizie per capire con precisione come sono andate le cose.

“Quest’oggi – ha detto l’avvocato Bosio - ho parlato con il Console italiano a Nizza, il Dottor Lolli, che si è dimostrato molto attento e disponibile e vicino alla famiglia per la disgrazia avvenuta”.