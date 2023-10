Sanremo: guasto ad una tubazione in via Duca degli Abruzzi, operai al lavoro e stop all'acqua fino alle 12 (Foto)

Grossa perdita da una tubazione di Rivieracqua, questa mattina in via duca degli Abruzzi, all’altezza del civico 58 a Sanremo.

Sul posto sono già presenti tecnici ed operai di Rivieracqua che, per poter procedere con la riparazione, saranno costretti a chiudere l’approvvigionamento di acqua nella zona, in via Duca degli Abruzzi, dal bivio con via via Goethe al civico 70, tra le 9 e le 12 circa.

Rimarranno senz’acqua anche tutta via Franco Norero e via Siccardi, oltre alla Villa Ormondo e l’istituto di Diritto Umanitario.