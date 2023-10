Maltempo: da domani scatta l'allerta gialla sulla Liguria ma non per la nostra provincia

Dal pomeriggio di domani, mercoledì 18 ottobre, è atteso sulla Liguria un deciso peggioramento. La nostra regione sarà interessata da condizioni di marcata instabilità con forti temporali, che nella notte potranno colpire soprattutto il Centro-Levante; i fenomeni avranno carattere organizzato e potranno risultare localmente persistenti con cumulate anche molto elevate. Le condizioni di maltempo si attenueranno solo parzialmente nel corso della giornata di giovedì e già dalla serata si intravede un nuovo, possibile peggioramento con piogge almeno fino a sabato. I temporali saranno accompagnati da venti forti di Tramontana sul Ponente.

Ecco l’avviso meteorologico emesso in mattinata e disponibile a questo indirizzo con la simbologia di riferimento per i vari fenomeni. Per oggi ancora nulla da segnalare.

Domani mercoledì 18 ottobre: deciso peggioramento nella seconda parte della giornata con alta probabilità di temporali forti o organizzati su BCE; bassa probabilità sul resto della regione. Sono attesi fenomeni precipitativi con intensità fino a molto forte su CE, fino a forte su B, moderata su D. Cumulate elevate su C, significative su BE. Venti settentrionali in rinforzo fino a forti su AB, anche rafficati.

Dopodomani giovedì 19 ottobre: si mantengono condizioni di instabilità con alta probabilità di temporali forti o organizzati su BCE; bassa probabilità sul resto della regione. Sono attesi fenomeni precipitativi con intensità fino a forte su CE, moderata su B. Cumulate significative su CE. Venti ancora forti settentrionali su AB; in aumento dai quadranti meridionale fino a localmente forti su C nella seconda parte della giornata.

La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta. In caso di eventi intensi, durante l’allerta sarà pubblicato il monitoraggio sul sito https://allertaliguria.regione.liguria.it, inviato anche tramite Twitter (segui @ARPALiguria).

Nelle immagini la cartina con le zone coinvolte nell’allerta, la scansione oraria e lo scatto del satellite sul Mediterraneo alle ore 12.15.