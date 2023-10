Ventimiglia: è iniziata questa settimana la campagna di vaccinazione antinfluenzale

Nei giorni scorsi il Vicesindaco Marco Agosta ha incontrato una delegazione di Medici di medicina generale e Farmacisti per confrontarsi sulle modalità in cui quest’anno si svolgerà la campagna vaccinale.

Per i cittadini sarà infatti possibile recarsi, previo appuntamento, presso il proprio medico curante, sempre con appuntamento presso l’Asl 1 a Villa Olga ed invece, senza appuntamento, presso le farmacie.

“La vaccinazione è la protezione più efficace e sicura per prevenire l’influenza e ridurne le complicanze che, per alcune persone, possono essere anche molto gravi - dichiara in merito il Vicesindaco ed Assessore Marco Agosta - Il vaccino antinfluenzale è indicato per tutti i soggetti che desiderano evitare la malattia influenzale e che non abbiano specifiche controindicazioni. Tuttavia, in accordo con gli obiettivi della pianificazione sanitaria nazionale e con il perseguimento degli obiettivi specifici del programma di immunizzazione contro l'influenza, tale vaccinazione viene offerta attivamente e gratuitamente ai soggetti che per le loro condizioni personali corrano un maggior rischio di andare incontro a complicanze nel caso contraggano l'influenza”.