Bordighera: approvato progetto di fattibilità per consolidamento della parete rocciosa in via Cornice dei Due Golfi

La Giunta di Bordighera ha approvato il progetto di fattibilità tecnico economica per il consolidamento della parete rocciosa in via Cornice dei Due Golfi all’incrocio con via Cactus.



"L’intervento ha l’obiettivo di mitigare preventivamente il rischio di eventuali distaccamenti di materiale e dunque rendere più sicura la viabilità pubblica, nell’ambito del più generale impegno dell’Amministrazione Ingenito per la messa in sicurezza del territorio. Sull’area, che si estende per una lunghezza di circa 30 metri ed un’altezza massima di circa 13 metri, saranno effettuati lavori di disgaggio e di pulizia e, a seguire, verrà posizionata ed ancorata una rete metallica zincata per rivestimento. Si procederà ora con la fase progettuale esecutiva; il quadro economico, già finanziato, ammonta a euro 45.000".