Quando parliamo di usato registratori di cassa intanto parliamo di un argomento che tocca da vicino i vari commercianti al minuto come anche i ristoratori o albergatori che non solo devono avere un registratore di cassa e lo devono avere in tanti, ma devono avere un registratore di cassa telematico che serve per memorizzare i dati delle vendite quotidiane, e poi serve anche a trasmetterli direttamente all'Agenzia delle Entrate grazie al portale di fatture e corrispettivi, Agenzia che ha preso questa strada dopo una legge per arginare il fenomeno dell'evasione fiscale, che in certi settori è molto diffusa.

Mentre in questo caso per fare un esempio il classico ristoratore e quindi magari un proprietario di un ristorante o di una pizzeria, dopo che le persone hanno mangiato le inviterà alla cassa e grazie a questo registratore telematico potrà stampare il cosiddetto documento commerciale che prende il posto di scontrini e ricevute, e poi dovrà occuparsi entro 12 giorni di inviare questi corrispettivi on-line all'Agenzia delle Entrate, così da non avere nessun problema con la stessa.

La scelta se comprarlo nuovo o usato è sempre una scelta soggettiva, nel senso che poi dipende parecchio dalle esigenze e dai bisogni dei singoli imprenditori, e soprattutto dal budget che ha a disposizione che magari non è alto, però potrebbero comprarlo usato ma di buona qualità, e ne parliamo meglio più avanti nell’articolo.

Infatti spesso parliamo di usato in maniera generica ma c'è usato e usato perché per esempio in alcuni negozi o anche rivenditori privati potrebbero vendere un registratore di cassa usato però con una garanzia di almeno 12 mesi, così da tutelare al massimo il cliente.

Un altro modo per tutelare un cliente è dagli la possibilità di recedere e quindi restituire il registratore di cassa al massimo entro 30 giorni in modo che un commerciante possa testare le funzionalità e capire se gli conviene tenerselo o magari ha dei difetti che loro non gli hanno comunicato o addirittura in condizioni pietose, e in questo modo potrà avere i suoi soldi indietro.

Bisogna essere molto abili a scegliere un registratore di cassa usato tra tante possibilità

Quando dobbiamo comprare qualcosa di usato come in questo caso che vogliamo comprare un registratore di cassa, dobbiamo essere abili nella scelta e dobbiamo muoverci in un modo ordinato, e cercarlo in modo costante soprattutto.

Non è sempre facile comprendere, soprattutto quando compriamo on-line, le condizioni di questo registratore di cassa che se invece ci vendono in un negozio possiamo andare a controllarlo, chiedendo delucidazioni su tutto quello che ci serve sapere.

Poi c'è anche la questione economica perché più vecchio sarà questo registratore meno costerà però di certo non ci conviene comprare un registratore troppo vecchio, e parliamo soprattutto del registratore telematico che potrebbe non essere aggiornato alle nuove normative, e soprattutto non avere le ultime funzionalità che hanno in genere gli ultimi modelli nel mercato attuale.

Tutto come al solito sarà trovare un equilibrio, ed evitare di sforare il budget che abbiamo stanziato.