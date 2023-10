Nell'ambito delle investigazioni private quando parliamo di bonifiche ambientali parliamo di quei professionisti o di quei comuni cittadini che vanno a interloquire con un investigatore privato o con un'agenzia in questo ambito perché hanno paura di essere sorvegliati con dei dispositivi molto raffinati che comunque rappresentano una minaccia per la privacy di chiunque, e stiamo parlando in poche parole delle microspie.

Quindi praticamente quando ci rivolgiamo ad un investigatore privato per questo motivo vogliamo una Bonifica ambientale di tutte le microspie e altri dispositivi che ci stanno monitorando le nostre conversazioni private magari nel nostro ambiente di lavoro e quindi nel nostro ufficio, o anche a casa nostra, e ad esempio potremmo averne bisogno se siamo degli Imprenditori che abbiamo paura che ci stanno spiando i concorrenti per rubare i nostri segreti, o per qualsiasi altro motivo.

In questo contesto rivolgersi ad un investigatore privato significa rivolgersi a un professionista affidabile che andrà a fare una ricerca per individuare i dispositivi di monitoraggio nascosti, e non parliamo solo di microscopie audio, ma anche altre tecnologie di sorveglianza illecite e telecamere occulte che violano la normativa sulla privacy, che poi alla fine è un diritto di tutti

Un investigatore privato non dovrà solo tecnicamente scoprire questi dispositivi per disattivarli e diciamo che quello è l'aspetto tecnico che significa poi conoscere delle metodologie pratiche per disinstallare questi strumenti e per evitare il furto di copie o documenti o il furto di quello che viene chiamato know how aziendale.

Ma poi un investigatore privato dovrà anche scoprire le motivazioni di chi ci sta spiando e ci sta sorvegliando e poi scoprire anche proprio chi è perché non è detto che lo sappiamo magari possiamo avere dei sospetti ma non delle certezze.

Sempre facendo un esempio che riguarda un imprenditore magari può avere dei sospetti su un'impresa Rivale che potrebbe non centrare nulla e potrebbe essere un’altra impresa che magari non si aspetta nemmeno che possa fare un qualcosa di così scorretto.

Un investigatore privato ha delle regole di ingaggio da rispettare

Una cosa che viene sempre sconsigliata per le persone che si trovano in questa situazione di controllo illecito con apparecchi elettronici e evitare il fai da te per liberarsi da questo problema perché il rischio di andare su Internet per cercare dei metodi discutibili che invece che aiutarci ci mettono nei guai.

Tra l'altro per arrivare a questi obiettivi c'è bisogno di non solo professionisti esperti e quindi in questo caso investigatori privati che hanno tanti anni di esperienza, ma ci servono anche degli strumenti tecnologici avanzati che loro hanno, e magari noi no.

L'importante è fare una scelta corretta quando andiamo a cercare un investigatore privato senza farsi prendere dalla fretta anche se magari abbiamo l'ansia di concludere il tutto, e nel frattempo prendere delle precauzioni rispetto a quello che diciamo magari nell'ufficio o a casa finché l'investigatore che abbiamo scelto poi non ci risolve il tutto, dopo una consulenza gratuita e immediata, che ci serve per capire quanto andremo a spendere.