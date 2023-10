Il fotografo imperiese Marco Donatiello tra i migliori al mondo nella fotografia nautica

Il fotografo imperiese Marco Donatiello è stato selezionato tra gli 80 migliori fotografi di regate al mondo. L’importante riconoscimento è stato assegnato all’imperiese dalla giuria interazione del Mirabaud Yacht Racing Image, prestigioso premio dedicato ai migliori fotografi di regate al mondo.

La fotografia, scattata durante l’evento “Vele d’epoca” di Imperia di quest’anno, riprende una degli yacht più belli e iconici della rassegna, il Tuiga, barca di proprietà del principe di Monaco. Si tratta di un’immagine molto dinamica, scattata durante un momento molto concitato della regata, nell’intero fotogramma si vede azione e dinamicità. La particolare composizione dell’immagine ci porta direttamente all’interno della regata, dell’imbarcazione, sembra di essere proiettati direttamente tra i marinai dello yacht. L’urlo del marinaio in alto a destra del fotogramma guida lo sguardo dell’osservatore direttamente al centro dell’immagine in cui si vedono i vari membri dell’equipaggio intenti a manovrare il Tuiga con grande maestria in una situazione di mare agitato.

Donatiello non è nuovo a questo genere di riconoscimenti, già nel 2021 aveva raggiunto in primis la top 80 e successivamente la top 20 del concorso, con un’altra fotografia scattata durante le “Vele d’epoca” 2021. In questo caso si trattava di una fotografia molto più statica, in cui è stato ripreso un tuffo di uno dei marinai dello yacht “Barbara” durante un momento di bonaccia dell’ultimo giorno di regata, con il promontorio di Porto Maurizio sullo sfondo.

Per vedere altri lavori del fotografo Marco Donatiello potete andare sul suo sito internet: www.marcodonatiello.com.