Diano Marina: Giacomo Chiappori strizza l'occhio ai 'Repubblicani' e ufficializza la candidatura a San Bartolomeo al Mare

“Cose semplici e tremendamente concrete. Questo chiedono gli imprenditori che, in ogni regione d’Italia, provano a fare la loro parte. Anche quelli che in Liguria si occupano di turismo, caricandosi sulle spalle il destino di migliaia di dipendenti e delle loro famiglie”.

Lo ha detto l’ex sindaco di Diano Marina, Giacomo Chiappori, che ha partecipato nei giorni scorsi all’assemblea dell’associazione politica ‘I Repubblicani’ a Solbiate Olona. Chiappori ha smentito di farne già parte ma di essere andato ad ascoltare i presenti: “Sono andato – ci ha detto – perché tra i promotori c’è un vecchio amico e collega, Marco Reguzzoni. Il cammino dell’associazione è ripreso da poco e, visto che non sono particolarmente ottimista e convinto dei partiti, sia a destra che a sinistra. Deve esserci qualche movimento diverso e non quanto accade ora”.

All’assemblea c’erano anche molti imprenditori: “Hanno raccontato i lacci di una burocrazia che ha sempre reso ogni cosa molto complicata. Io stesso, da sindaco, ho fatto mille lotte con i funzionari: la gente per strada mi domandava che fine avessero fatto le loro pratiche per licenze e autorizzazioni, scoprivo che trascorrevano mesi prima che fossero trattate e che le lungaggini facevano perdere occasioni. Tanto che, quando si sbrogliava la matassa, molti progetti non erano più attuali”.

Lei non ha, quindi, grande fiducia nei partiti? “E’ come l’attuale sindaco di Imperia, Claudio Scajola, che non li ha voluti. Ha confermato lui stesso del senso civico e di dare risposte direttamente alla gente, non riscontrando nei partiti la fiducia degli anni scorsi. I partiti non guardano in faccia la realtà e noi dobbiamo avere fantasia, tempo e denaro per andare avanti”.

E, per quanto riguarda la sua paventata candidatura a sindaco di San Bartolomeo al Mare? “La mia candidatura è assolutamente confermata – risponde – insieme ad un gruppo di amici che hanno voglia di dare una mano. Ma non c’entra nulla, al momento, con l’associazione dei ‘Repubblicani’.” Nessun ritorno, quindi, a Diano Marina? “Non ritorno mai dove sono già stato, anche perché quando tu vai via, si fanno scelte che non avresti fatto. E, quindi, bisognerebbe cambiare cose che non sono più cambiabili. Meglio andare a scrivere su un libro bianco, senza voler tornare dove si è già stati e dove sono state messe idee che, invece, chi mi è succeduto non ha voluto fare”.

Da operatore turistico, Chiappori vorrebbe vedere più operatività nel dare risposte alle esigenze di un settore trainante in Italia, ancor più in Liguria: “Un senatore, poco tempo fa, mi disse che noi imprenditori dovremmo usare fantasia per affrontare le sfide del futuro. Ma come? Noi abbiamo resistito al Covid, ci siamo indebitati per rinnovarci e ci chiedono ancora di sacrificarci. Semmai la fantasia dovrebbe averla lui, immaginando che abbiamo una ferrovia a binario unico e un’autostrada che ci ha fatto perdere il 40% dei visitatori nell’ultimo anno perché lombardi e piemontesi vengono poco volentieri da noi, se ogni volta devono affrontare colonne d’auto infinite”.