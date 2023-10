Ventimiglia: militari ai confini e alla barriera di La Turbie dopo l'attentato di ieri nel Nord della Francia

Anche se è calata l’attenzione sui migranti, al confine italo-francese di Mentone e Ventimiglia, cresce la tensione per l’attentato di ieri ad Arras, dove un 20enne ceceno ha ucciso a coltellate un insegnante ed ha ferito due persone, al grido di Allah Akbar.

Come a tutti i confini della Francia è stata rafforzata la presenza di militari ed anche i controlli sono nuovamente aumentati, con il timore di attacchi terroristici, sulla falsa riga di quello di ieri.

Intanto, oltre ai valichi di Ventimiglia, alcuni uomini dell’esercito francese stanno presidiando la barriera di La Turbie, sull’autostrada A8 Escota. I militari, in assetto di guerra, controllano le auto in ingresso e, in taluni casi, le fermano e le ispezionano. Militari sono presenti anche all'ingresso di Mentone.