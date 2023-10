Parcheggi a Bordighera, sosta a tempo limitato: abbonamenti validi fino a giugno

Ampliamento d'uso degli abbonamenti in deroga alla sosta negli stalli a tempo limitato in tutto il territorio comunale di Bordighera fino al 15 giugno 2024. Lo stabilisce un'ordinanza emessa dal comandante della polizia locale.

Decisione presa vista una delibera della Giunta comunale che approva le aree di sosta a pagamento con abbonamenti per residenti e non residenti negli stalli di sosta blu e vista una delibera della Giunta comunale che delibera di ampliare l'utilizzo degli abbonamenti anche in deroga alla sosta a tempo limitato in tutto il territorio comunale.

I contravventori saranno puniti a norma di legge. Altresì si potrà opporre ricorso all'ordinanza secondo il disposto normativo.