Imperia: si capottano in via Nazionale dopo aver urtato un'auto in sosta, ferite due 20enni

Perdono il controllo dell’auto e, dopo aver picchiato contro un altro mezzo parcheggiato, si capottano. E’ accaduto stanotte in via Nazionale ad Imperia.

Sfortunate protagoniste due giovani di 20 anni che, fortunatamente, sono riuscite ad uscire autonomamente dal mezzo e non hanno riportato gravi ferite.

Il fatto è avvenuto alle 3 e, sul posto, sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando provinciale, i Carabinieri, il personale medico del 118 due ambulanze.

Le due giovani, che hanno riportato alcune ferite e contusioni, sono state portate in ospedale in codice giallo di media gravità. Gli inquirenti dovranno stabilire le cause dell’incidente.