Bordighera: pubblicato il bando per l’affidamento triennale della 'Fiera promozionale dell’antiquariato e degli oggetti da collezione'

Pubblicato il bando per l’affidamento triennale, dal 2024 al 2026, della “Fiera promozionale dell’antiquariato e degli oggetti da collezione” che si tiene a Bordighera; il termine ultimo per la presentazione delle domande è stato fissato per le ore 13.00 del 31 ottobre 2023. Possono partecipare alla procedura società, associazioni, consorzi, cooperative ed imprese individuali operanti nel settore dell’organizzazione e promozione di eventi e manifestazioni commerciali.

Il capitolato speciale di gara prevede lo svolgimento della Fiera con almeno 40 espositori ogni prima domenica del mese, fatta eccezione per l’edizione di gennaio in programma il giorno di Capodanno (1° gennaio). La sede è il lungomare Argentina e l’area da assegnare è inizialmente individuata nel tratto compreso tra gli stabilimenti “Kursaal” e “Paloma”, ma potrà essere oggetto di modifica in considerazione degli interventi di riqualificazione della passeggiata.

Gli orari di attività variano in corso d’anno:

- a novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo dalle 9.00 alle 17.00;

- ad aprile, maggio, giugno, settembre ed ottobre dalle 9.00 alle 19.00;

- a luglio ed agosto dalle 18.00 alle 24.00.

Inoltre, nella quarta domenica di Quaresima in concomitanza con la “Fiera delle Anime”, è richiesta l’organizzazione di un’edizione straordinaria della Fiera all’interno del centro storico, con la partecipazione di almeno 20 espositori.



Tutte le ulteriori informazioni in merito al bando e alla presentazione delle domande per la partecipazione alla gara sono disponibili all’indirizzo https://trasparenza.bordighera.it/index.php/amm-trasparente/bando-per-laffidamento-della-fiera-promozionale-dellantiquariato/