Sanremo: domani pomeriggio alla Federazione Operaia una conferenza del PD sulla scuola

Domani pomeriggio alle 18, alla Federazione Operaia Sanremese si terrà la conferenza ‘Scuola e Comunità: costruiamo insieme il futuro’ promossa dal Partito Democratico provinciale.

“E' con grande soddisfazione - dichiarano il Segretario provinciale Cristian Quesada e la componente della Segreteria provinciale Manuela Giraudo che ha organizzato l'iniziativa - che confermiamo la partecipazione alla discussione di: Irene Manzi Parlamentare e membro della Segreteria nazionale del PD con delega alla scuola, Brando Benifei Europarlamentare e capodelegazione del PD e Fulvio Fellegara Segretario della CGIL di Imperia. Modererà Daniela Fara membro della Segreteria PD di Genova”.

La scuola è il mezzo attraverso cui costruire un futuro migliore e abbattere le diseguaglianze sociali, per queste ragioni è necessario sostenerla potenziando sia le risorse umane che economiche. La presenza sui territori delle comunità educanti e la conseguente costituzione di patti educativi di comunità rappresenta uno strumento utile a favorire la crescita educativa e formativa degli studenti e delle studentesse.

Dopo una prima fase dedicata all’edilizia scolastica il PNRR prevede un piano da 1,5 miliardi contro la dispersione scolastica, le povertà educative e per superare i divari territoriali. In province come quella di Imperia, dove si registra un alto tasso di dispersione scolastica, si tratta di misure importanti che permetterebbero di sostenere con efficacia coloro che incontrano delle difficoltà nella prosecuzione del percorso di studi. Per queste ragioni il PD nazionale si è altresì mostrato fortemente critico di fronte all’approvazione della legge di bilancio 2023 n. 197/2022 che provocherà un drastico dimensionamento della rete scolastica a partire dall’anno scolastico 2024/25.

Al termine del primo triennio di applicazione dei coefficienti previsti (A.S. 2026/27) il numero delle istituzioni scolastiche passerà dall’attuale consistenza di 8007 scuole a 7309, con un taglio di ben 698 unità, corrispondente ad un decremento percentuale pari all’8,8% a livello nazionale. Nello specifico la Liguria passerebbe da 188 istituzioni scolastiche a 170 (-18). Tale dimensionamento aumenterà il carico di studenti negli altri istituti con evidenti ripercussioni negative sulla didattica, causerà nelle aree interne la chiusura di alcune scuole con la conseguente perdita di servizi a favore della cittadinanza e di posti di lavoro per il personale docente.