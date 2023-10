Ventimiglia: con lo scooter contro un furgone a Roverino, marito e moglie portati in ospedale (Foto)

Incidente stradale, questo pomeriggio a Ventimiglia nella zona di Roverino. Verso le 14.30 uno scooter con a bordo marito e moglie è finito contro un furgone e, ad avere la peggio, sono stati i due che viaggiavano sul mezzo a due ruote.

Dopo una valutazione sul posto da parte dell’automedica Alfa 3 sono, stati trasportati in codice giallo a Sanremo dalle ambulanze della Croce Verde Intemelia e della Azzurra vallecrosia. Sul posto è intervenuta anche la Polizia. L’incidente ha creato lunghe code anche per via dell’uscita dell’autostrada verso Roverino.