Diano Marina: lavori urgenti di Rivieracqua, circolazione interrotta in via Capocaccia

A causa di un guasto sulla condotta idrica si è reso necessario un intervento urgente di Rivieracqua in via Capocaccia a Diano Marina.

La strada è stata immediatamente chiusa alla circolazione veicolare nel tratto compreso tra via Cesare Battisti e via Anguille. Viene comunque garantito l'accesso e l'uscita dei veicoli diretti o prevenienti dalle proprietà private. I lavori dovrebbero concludersi nella giornata di domani, salvo imprevisti tecnici.