Mentone: mobilitazione dei residenti e petizione on line contro un centro di accoglienza per migranti

‘No ai migranti’, ‘insicurezza’ e ‘stupro’. Scritte ostili all'accoglienza dei migranti sono state fatte nel fine settimana appena trascorso sulla facciata di un ex centro vacanze per agenti a Mentone.

Lo riporta il quotidiano Nice Matin. L’edificio, nel quartiere dell'Annonciade e disabitato da diversi anni, è una delle soluzioni studiate dal Dipartimento per ampliare il suo sistema di accoglienza mentre le Alpi Marittime si trovano ad affrontare, dall'inizio dell'anno, un massiccio afflusso di minori non accompagnati.

Secondo quanto riportato da France 3 Côte d'Azur, il centro dovrebbe effettivamente essere utilizzato per accogliere ufficialmente i minori entro la fine del mese. Informazione che il Dipartimento non ha né confermato né smentito a Nice-Matin, precisando semplicemente che "Sta studiando le condizioni in cui potrà utilizzare il sito".

Molti gli abitanti di Mentone che hanno espresso la loro disapprovazione alla creazione del centro. Una petizione è stata pubblicata online contro l'installazione ed ha raccolto quasi 225 firme mentre è stato anche creato su Facebook un ‘Collettivo contro un campo per migranti a Mentone’.